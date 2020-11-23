В Самаре на уборку снега выйдет более 160 единиц техники

Глава города поручила коммунальным службам выводить технику на уборку улиц Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Самаре на уборку снега в ближайшие сутки направят 162 единицы техники и 135 рабочих.

По данным Приволжского УГМС, в предстоящую ночь и во вторник днем ожидается снегопад. При этом температура воздуха составит -2 градуса днем и до -6 ночью.

Глава Самары Елена Лапушкина на оперативном совещании поручила задействовать технику и вывести на уборку улиц дворников не позднее 6:00 во вторник утром. Глава города выразила уверенность, что с первым снегопадом коммунальным службам удастся справиться.

Снегопад начался в понедельник вечером и уже отразился на жизни города - на улицах образовались заторы и произошли мелкие аварии.