Возгорание произошло в кафе-пиццерии в Сызрани

С возгоранием удалось справиться до приезда пожарных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 23 ноября, пожарные выезжали по вызову на возгорание в кафе-пиццерию в Сызрани. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре в кафе на втором этаже торгового центра «Мираж» поступило дежурному в 19:40 в понедельник вечером. Пожарные прибыли на место по повышенному рангу вызова, но с огнем на месте удалось справиться своими силами. Как выяснилось, горело масло во фритюрнице, возгорание ликвидировали до приезда пожарных.

Самостоятельно из кафе и торгового центра эвакуировались 200 человек. На место происшествия выезжали 43 человека и 15 единиц техники.