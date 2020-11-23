В Самаре стартовал поквартирный обход с опросом по строительству детского сада на Шверника

В мэрию спросят у жителей близлежащий домов, нужен ли садик во дворе

В Самаре начался поквартирный обход в домах под номерами 2, 4, 6, 8, 10, 14 по улице Шверника и в домах 216, 218 и 220 на Ново-Садовой с целью выяснить мнение жителей о строительстве в этом районе детского сада. Об этом говорится в сообщении городской администрации.

Ранее многие жители выступили против планов по строительству детского сада прямо у них во дворе. Они опасаются, что садик займет всю территорию их двора, не оставив места для детских и спортивных площадок и парковок.

Планируется возвести детский сад на 132 места, 60 из которых - ясли. Построить детский сад в этом районе решили из-за большой очередности малышей в дошкольное учреждение.

Глава города Елена Лапушкина встречалась с жителями и обещала, что будет учтено мнение каждого. На встрече было принято решение разработать проект благоустройства двора с учетом строительства детсада. При этом жители высказывали многочисленные предложения. Сейчас проект готов, стартовал поквартирный опрос.