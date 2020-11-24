Самарский министр здравоохранения будет сам консультировать пациентов с COVID

Армен Бенян рассказал о своих новых задачах Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Самарский министр здравоохранения рассказал, что с 24 ноября он и его заместители будут консультировать людей, которые обращаются за помощью в колл-центр горячей линии по коронавирусу. Это будет помощь врачам, которые сейчас работают на передовой. Они будут консультировать пациентов и помогать вести их мониторинг.

- С вечера 24 ноября мы начнем онлайн-консультации и в рамках министерства здравоохранения. И первые 10 пациентов будут направлены на компьютеры мой и моих заместителей клиницистов, которые в помощь всем врачам, работающим на передовой, возьмут на себя часть рутинной работы по консультированию пациентов и их мониторингу, - рассказал Армен Бенян.во время прямого эфира в инстаграме Минздрава.

Напомним, что Армен Бенян стал министром только в 2020 году, о его назначении стало известно в начале июля. До этого он работал главврачом больницы им. Середавина. В 2018 году возглавлял работу всей системы регионального здравоохранения - в период ЧМ по футболу решая самые сложные задачи. Армен Бенян начинал работу с должности торакального хирурга.