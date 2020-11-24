В Самаре будут судить адвоката за мошенничество на 800 тыс. рублей

Дело передано для рассмотрения в суд Красноглинского района Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить адвоката, которая обвиняется в мошенничестве на 800 тыс. рублей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

По данным следствия, в сентябре текущего года адвокат получила деньги от женщины за смягчения приговора для своего сына, которого судили за незаконный оборот наркотических средств. Адвокат обещала передать деньги судье, но сделать этого не смогла, поскольку ее задержали сотрудники ФСБ.

Было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. Дело передано для рассмотрения в суд Красноглинского района. Обвиняемой грозит до шести лет лишения свободы.