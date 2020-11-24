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Коронавирус Covid-19

В Самаре для доставки лекарств пациентам с COVID-19 привлекут таксистов

На заседании оперштаба было решено привлечь большее количество автомобилей на доставку препаратов
Наталья АРТЯКОВА
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Таксистов могут привлечь на доставку бесплатных лекарств больным коронавирусом

Таксистов могут привлечь на доставку бесплатных лекарств больным коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23 ноября 2020 года в Самаре состоялось очередное заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории Самарской области. Самарские власти обсуждали вопросы оптимизации здравоохранения в период нестабильной ситуации с заболеванием коронавирусом среди жителей региона.

Одним из вопросов на повестке дня было обеспечение муниципалитетов мобильными бригадами, в том числе и на доставку лекарств амбулаторным пациентам. Министр здравоохранения Самарской области рассказал, что на данный момент выделено 131 автомобилей для мобильных бригад скорой и неотложной помощи, однако для Самары необходимо еще 70.

- Ресурс на усиление мобильного отделения мы найдем. К помощи врачам могут быть задействованы также автомобили самарских таксопарков, - заявил на заседании оперштаба Армен Бенян.

Министр здравоохранения также отметил, что для оптимизации и более эффективной работы скорой медицинской помощи увеличили количество диспетчеров, что позволило значительно расширить охват звонков. На данный момент штаб сотрудников диспетчеров скорой помощи увеличен до 13 человек, власти планируют в скором времени привлечь к этой работе еще двоих человек.