В самарских торговых центрах уменьшат количество посетителей

В ТЦ уменьшат количество посетителей на квадратный метр Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

На заседании самарского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом обсудили вопрос введения новых ограничений в период нестабильной эпидситуации в Самарской области.

- Специалисты Роспотребнадзора одобрили возможность введения нормативов присутствия покупателей в торговых центрах, а также иных площадях торговли. Таким образом, количество посетителей не может превышать норму — 1 человек на 4 квадратных метра, - сообщил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Также на совещании напомнили о необходимости проведения контрольных рейдов в торговых центрах Самарской области. Так, в регионе продолжают проверять соблюдение масочного режима, а также контролируют как соблюдают предприниматели предписанные меры профилактики.