В Самарской области в аварию попал неисправный красный "Мерседес"

Немецкий автомобиль оказался неисправен, его эксплуатация была запрещена. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Волжском районе Самарской области столкнулись красный "Мерседес" и "Лада Гранта". Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

В понедельник вечером, 23 ноября, "Гранта" ехала со стороны поселка Дубовый Гай в направлении Петра Дубрава. По данным полиции, водитель нарушил правила расположения на проезжей части и врезался в автомобиль "Мерседес". Как выяснилось, немецкий автомобиль был неисправен, выезжать на дороги на нем было нельзя.

В результате аварии пострадал 47-летний водитель отечественного автомобиля, его доставили в больницу, в травматологическое отделение. Водитель "Мерседеса" в ДТП не пострадал.