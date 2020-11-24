Николай Ренц: не стоит отмечать Новый год в кругу коллег и друзей

Новогодние корпоративы под угрозой отмены из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководитель информационного центра оперативного штаба, главный врач тольяттинской больницы Николай Ренц выступил с обращением к жителям Самарской области. Врач рассказал как идет работа по обеспечению необходимого количества мест для больных коронавирусом.

Помимо увеличения количества стационарных мест, Николай Ренц рассказал, что уже более 3300 пациентов с коронавирусом в Самарской области обеспечены необходимыми лекарствами бесплатно.

Николай Ренц посоветовал жителям региона, хоть это дело каждого, принять меры предосторожности — носить маску и соблюдать дистанцию. По мнению врача, только совместными усилиями можно победить инфекцию.

- Впереди Новый год и время новогодних корпоративов. Я категорически против проведения массовых мероприятий, ведь никто не знает кто был недавно в контакте с больным и кто заразен, - сказал Ренц.

По словам главного врача, многие люди болеют бессимптомно и не знают, заразны ли они. На корпоративах люди особо не соблюдают дистанцию, а также снимают защитную маску, чтобы поесть и выпить за праздничным столом. Николай Ренц считает, что сейчас новогодние праздники необходимо отметить и перенести их на то время, когда в регионе удастся взять ситуацию с распространением коронавируса под контроль и снизить количество заболевших.