Самара
Еще
Радио
Самара
Еще
Радио
Самара
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В Самарской области 237 новых случаев заражения коронавирусом: данные по состоянию на 24 ноября 2020

За сутки зафиксировано пять летальных случаев
Вячеслав СОРОКИН
КомментироватьОставить комментарий
В Самарской области зафиксирован очередной рекорд по количеству заразившихся

В Самарской области зафиксирован очередной рекорд по количеству заразившихся

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки зарегистрировано 237 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф.

Это очередной суточный рекорд, ежедневно фиксируется более двухсот заболевших.

Всего в регионе с начала пандемии заразились 20 875 человек, из которых вылечились 18 795, в том числе 139 - за прошедшие сутки. Зарегистрировано пять новых летальных случаев, всего умерли 389 человек.

В целом по стране 24 326 новых случаев заражения за сутки, всего заболели 2,1 млн человек.