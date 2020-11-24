В Самарской области задержали подозреваемого в незаконной охоте на лося

У охотника изъяли оружие и отправили его на экспертизу. Фото - ГУ МВД России по Самарской области

В Самарской области задержали подозреваемого в незаконной охоте, говорится в сообщении региональной полиции.

На территории Львовского лесничества сотрудники департамента охота и рыболовства региона нашли остатки дикого лося. Полицейские прибыли на место и осмотрели место происшествия, обнаружив фрагменты шерсти, окурок от сигареты, следы обуви и след протектора транспортного средства.

По результатам проверки полицейские установили, что к преступлению может быть причастен 48-летний житель Сызранского района. Его задержали, по факту незаконной охоты возбудили уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде, по месту его проживания изъято оружие и патроны, которое отправили на экспертизу. Как выяснилось, оружие у него хранилось на законных основаниях. Лицензии на отстрел животного у подозреваемого не было.