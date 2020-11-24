В Самарской области хотят кардинально решить вопрос с загрязнением окружающей среды

Самарский депутат предложил ввести для предприятий общий экостандарт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На форуме практиков «Локальные решения. Самарский регион» обсудили эффективные решения по актуальной для Самарской области проблеме — сохранение окружающей среды. Депутат Самарской губернской думы Денис Волков предложил кардинально бороться с промышленными выбросами в атмосферу. По мнению депутата, предприятиям сейчас выгоднее заплатить штраф, чем вкладываться в эффективное оборудование для очистки воздуха.

- Конечно, не только предприятия и различные производства являются загрязнителями окружающей среды, сюда же можно отнести и транспорт, и даже неправильная градостроительная политика оказывает негативное влияние на атмосферу. Но, что касается заводов, то здесь есть определенная сложность в качественном мониторинге выбросов, - рассказал Денис Волков.

По словам депутата, на данный момент в Тольятти уже удалось улучшить ситуацию с мониторингом, так как работать там начала современная эколаборатория, которая находится на балансе Тольяттинского госуниверситета.

- На днях данные с мобильной эколаборатории начали иметь юридическую силу — теперь администрация Тольятти по этим показания может не только устанавливать, чье предприятие является виновником вредных выбросов, но и накладывать на предприятие штраф, - прокомментировал Денис Волков.

Однако, по мнению депутата Волкова, этих мер недостаточно и бороться с нежелательными выбросами нужно кардинально. Депутат предложил разработать экостандарт, по которому предприятия будут обязаны снижать количество вредных выбросов в окружающую среду, а также открыто показывать как проходит модернизация систем очистки воздуха на предприятии.