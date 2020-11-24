Тольяттинец получил 7 лет за убийство мужчины

Суд признал тольяттинца виновным в убийстве мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти вынесен приговор в отношении местного жителя, которого обвиняли в убийстве во время бытовой ссоры. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как выяснилось в ходе следствия, в апреле текущего года тольяттинец в состоянии алкогольного опьянения около магазина на улице Свердлова поссорился с другим мужчиной и выстрелил в него из охотничьего ружья. От полученных травм 44-летний пострадавший скончался.

По факту убийства возбудили уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и приговорил его к семи годам лишения свободы в колонии строгого режима.