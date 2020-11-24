Посланники Хогвартса: в одном из лесопарков Самары поселились совы

Фото: vk.com/lesopark63

В социальных сетях самарец поделился фотографиями необычной для нашего города птицей — неясыть длиннохвостая или уральская. Фотографии совы были сделаны в Парке имени 60-летия Советской Власти, который находится в Кировском районе Самары, в границах улиц Стара-Загора, Московское шоссе, Ташкентская и Алма-Атинская.

- Сегодня, 21 ноября, встретил в лесу еще одну неясыть. Сравнил фотографии с предыдущей и, кажется, это две разные птицы. Скорее всего в лесопарке их больше, чем две, - пишет под постом автор фотографий птицы.

Длина совы может достигать 70 см, а размах её крыльев около 115 см

Житель Самары рассказал, что во все те разы, когда ему удалось встретить сову в самарском парке, ему помогли серые вороны. Как говорит автор, несколько ворон окружили сову и громко каркали. А в этот раз к воронам присоединились еще и сойки.

Отметим, что неясыть длиннохвостая, или как её еще называют уральская неясыть, относится к семейству настоящих сов. Это одна из крупнейших неясытей отряда совообразных, длина особи может достигать 70 см, а размах крыльев около 115 см.