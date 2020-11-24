Бывший замглавы УФСИН приговорен к четырем годам лишения свободы за взятку

Вынесен приговор бывшему заместителю начальника УФСИН по Самарской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вынесен приговор бывшему заместителю начальника УФСИН региона Денису Шматову по обвинению в получении взятке.

Шматова задержали с поличным летом 2019 года при получении взятки в 520 тыс. рублей, а затем уволили из ведомства. Деньги предназначались для улучшения содержания некоторых осужденных. Свою вину Шматов признал и заключил сделку со следствием, выразив готовность к сотрудничеству. После этого он был переведен из СИЗО под домашний арест, в том числе из-за обострения тяжелых заболеваний.

Суд признал его виновным и назначил ему четыре года лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 1 млн 360 тыс. рублей, сообщили "КП-Самара" в региональной прокуратуре.