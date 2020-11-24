Ледяные цветы: самарцы запечатлели уникальное природное явление на водоемах Самарской области

Невероятная красота на реках и озерах Самарской области Фото: Илья Сухов, Максим Штоков, Виктория Тритенко

В социальных сетях появились фотографии восхитительного природного явления на водоемах в Самарской области. На поверхности тонкого слоя льда образовались кристаллы, напоминающие бутоны цветов, высотой в несколько сантиметров.

- Природа — лучший художник, - пишут в комментариях восхищенные местные жители.

Считается, что ледяные цветы образовались на поверхности водоемов из излишне влажного воздуха, который конденсируется в виде кристаллов и оседает на поверхности льда.

Самарцам напомнили об опасности выхода на тонкий лед, поэтому любоваться уникальным природным явлением следует исключительно с берега.