В Самарской области мужчина убил возлюбленную и знакомого, которые обнимались на полу

Подозреваемый задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Правоохранители Самарской области разбираются в обстоятельствах страшного преступления. В селе Новодевичье Шигонского района 22 ноября лишили жизни двоих человек. Подозреваемый уже задержан.

Все случилось в доме на улице Спортивной. Там компания из нескольких человек распивала спиртные напитки. Примерно в 20:00 51-летний хозяин жилплощади Валерий Б. встал из-за стола и вышел на улицу.

- Через несколько минут он вернулся и увидел, как его 38-летняя сожительница Любовь Р. лежит на полу и обнимается с другим участником посиделки - 46-летним Сергеем С. Валерий взял нож и на почве ревности ударил им в голову и шею возлюбленную, а также ее ухажера, - рассказал "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Травмы оказались смертельными. О случившемся в полицию сообщила супруга Сергея. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.