С улиц Самары за ночь вывезли 24 тонны снега

Утром Самара встала в 9-ти бальных пробках из-за снегопада Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 23 ноября, во второй половине дня в Самаре начался первый в этом сезоне ощутимый снегопад. К утру, 24 ноября, выпало порядка 4 см снега. Уже в минувшую ночь управляющие компании и муниципальные предприятия вывели на улицы города 131 единицу уборочной техники, а 135 рабочих расчищали снег вручную. Утром к ним присоединились еще 45 спецмашин, которые обслуживают общественные пространства — парки, скверы, набережную и т. д.

- Помимо расчистки насыпи снега, на дороги и тротуары вывели машины для обработки дорог противоледными реагентами, - сообщили в администрации города Самара.

Как сообщает городская администрация, в прошлую ночь, из центральной части Самары вывезли 24 тонны снега. Снег вывозится на самарское областные полигоны, заранее было подготовлено 5 муниципальных и 2 частных площадок под снег.