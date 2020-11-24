Дмитрий Азаров: приглашать людей на массовые новогодние гуляния неразумно и опасно

Массовые мероприятия на Новый год оказались под угрозой отмены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На заседании антитеррористической комиссии губернатор Самарской области Дмитрий Азаров обсудил с главами муниципалитетов Самарской области, а также с руководителями министерств и ведомств, вопросы об обеспечении безопасности населения во время новогодних праздников. Особое внимание власти уделили вопросу массовых гуляний на общественных пространствах Самарской области.

- По всей видимости, эпидемиологическая ситуация в регионе не улучшится до конца года, поэтому организовывать массовые новогодние гуляния будет неразумно и опасно. Однако это не значит, что не нужно украшать улицы населенных пунктов, тем самым создавая праздничное настроение, - заявил Дмитрий Азаров.

Заместитель начальника ГУ МВД по Самарской области Юрий Дмитриев отметил, что по опыту прошлого года, в Самарской области состоялось 219 массовых мероприятий, в которых приняло участие 55 тысяч человек. Поэтому, даже в случае отмены проведения праздничных гуляний, в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, ожидается большое скопление людей в парках, скверах и других общественных местах региона.

- В ближайшее время правоохранители будут уточнять места и время проведения мероприятий у представителей местного самоуправления Самарской области, - отметил Юрий Дмитриев.