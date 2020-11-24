«У тольяттинской «Лады» растёт достойная смена»: в Тольятти открылась детская школа гандбола

Фото: предоставлено ООО "Тольяттикаучук"

В автоограде при поддержке предприятия «Тольттикаучук» открылась детская гандбольная школа. Наставник юных спортсменов — Ирина Близнова, которая является олимпийской чемпионкой 2016 года, серебряным призером Олимпиады 2008 года, двукратной чемпионкой мира, а также серебряным призером чемпионата Европы.

Сейчас в основной команде 20 десятилетних девочек, а в ближайшее время тренеры будут формировать сборную и начинать подготовку к первенствам России.

- Наша цель — стать лучшими среди детских команд страны. Вместе с хорошим помощником в лице «Тольяттикаучук» наша совместная работа по подготовке гандбольных дарований должна привести к высоким результатам, - отмечает Ирина Близнова.

По словам советника генерального директора предприятия «Тольяттикаучук» Дмитрия Шевелёва, они уже приобрели для школы инвентарь и спортивную форму, помимо этого будет оказано содействие в проведении выездных игр.

- Глядя на то, как играют воспитанники школы, мы видим, что у тольяттинской «Лады» растёт достойная смена, - подчеркнул Дмитрий Шевелёв.