В Отрадном завели уголовное дело на родителей, которые довели своего ребенка до плачевного состояния

В больницу девочку привезли в подавленном и истощенном состоянии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуроры города Отрадный провели проверку по факту госпитализации 13-ти летнего ребенка в горбольницу в крайне болезненном и истощенном состоянии. Установлено, что 15 ноября 2020 года, 13-ти летнюю девочку доставили в больницу. Ребенок находился в крайне болезненном, голодном и психически подавленном состоянии.

- Состояние подростка было обусловлено тем, что родители не исполняли свои обязанности по воспитанию надлежащим образом. Ребенка не кормили, а из-за частого употребления алкоголя, родители вовремя не обратились за помощью к врачам, - сообщили в пресс-службе Прокуратуры Самарской области.

Прокуроры обязали местных полицейских провести необходимые проверки семьи подростка, в результате которых на родителей было заведено уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребенка. Кроме того, прокуратура города Отрадный вынесла представление об устранении нарушений закона на имя директора средней общеобразовательной школы, который своевременно не выявил социально-опасную ситуацию в семье и не обратился в органы опеки и попечительства.