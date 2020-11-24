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Билайн меняет операционную модель развития сети для реализации задач новой клиентоцентричной стратегии

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) объявляет об изменении операционной модели развития сети
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Процессы трансформации будут проходить постепенно в течение полугода.

Процессы трансформации будут проходить постепенно в течение полугода.

Билайн отказался от аутсорсинга технических функций аренды, планирования, строительства сети, а также эксплуатации ключевых компонентов инфраструктуры: функций мониторинга сети, техобслуживания и поддержки работы коммутаторов связи и сервисных платформ. Ранее аутсорсингом этих функций занимались компании Huawei и Nokia.

Объединение технических функций в структуре Билайн поможет реализовать масштабные проекты развития сети, увеличить качество работы и надежность инфраструктуры и улучшить клиентский опыт, что соответствует ключевым направлениям новой клиентоцентричной стратегии компании. Благодаря концентрации технической экспертизы внутри компании, Билайн ускорит развитие сети в соответствии с растущими потребностями клиентов.

Вместе с этим, Билайн оптимизирует модель сотрудничества с компаниями Huawei и Nokia, которую сотовый оператор реализует с каждым из вендоров с 2017 года. В новой модели сотрудничества вендоры сфокусируются на техническом обслуживании оборудования и поддержке его беспрерывной работы.

Валерий Шоржин, исполнительный вице-президент по технике Билайн:

«Сотрудничество с Huawei и Nokia позволило сократить финансовые затраты и повысить эффективность планирования, эксплуатации и строительства сети. Сейчас для Билайн важно увеличить скорость реакции на запросы клиентов. За 2018 и 2019 годы мы удвоили сеть 4G, в 3 квартале 2020 года количество базовых станций 4G увеличилось еще на 20%. Скорости мобильного интернета в крупных городах выросли на 20-40%. Объединив ключевые технические функции под одним управлением, мы дополнительно увеличим эффективность работы техблока, что поможет реализовать еще более амбициозные технические проекты».

Из Nokia и Huawei в Билайн перейдут сотрудники, обеспечивающие работу технических функций. Основная часть сотрудников новой структуры будет работать в филиалах компании, что ускорит оптимизацию и развитие сети с учетом запросов клиентов конкретных населенных пунктов. Другая часть сотрудников будет переведена в штаб-квартиру.

Процессы трансформации будут проходить постепенно в течение полугода. Билайн уже начал переводить сотрудников из Huawei, в ближайшем будущем компания планирует начать перевод сотрудников из Nokia. Это обеспечит плавный переход функционала и сохранит качество услуг.