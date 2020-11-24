В "Кошелев-проекте" предлагают скидку на квартиры-студии

ЖК "Видный" — первый высотный жилой квартал в географическом центре "Кошелев-проекта"

Скидка в 4 тыс. рублей за квадратный метр при покупке квартиры-студии действует в новом жилом квартале "Видный" в "Кошелев-проекте" в Самаре. Как сообщает застройщик, выгода может доходить до 100 тыс. рублей. Получить скидку можно, если приобрести жилье до конца декабря текущего года.

ЖК "Видный" — первый высотный жилой квартал в географическом центре "Кошелев-проекта". На его территории располагается 13 девятиэтажных домов. В шаговой доступности имеются остановки общественного транспорта, школа, детский сад и магазины.

На выбор предлагаются квартиры в разных вариантах отделки и планировки. Предлагаются и варианты отделки от застройщика, при таком выборе квартира будет полностью готова для проживания - останется только расставить мебель.

По акции также предлагаются квартиры с панорамной лоджией на одном из последних этажей с видом на "Кошелев-Парк" или лес.