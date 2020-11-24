Губернатор Дмитрий Азаров ограничил рост тарифов на коммунальные услуги в Самаре

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что предложения городских властей понятны, но на 6,7% предельный индекс в следующем году расти не будет.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров ограничил рост тарифов на коммунальные услуги на 6,7%. Глава региона отметил, что повышение тарифов должно остаться на уровне инфляции, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- Ознакомился с обращением думы городского округа Самара. Предложения городских властей понятны, экономическая составляющая обоснована. Тем не менее, считаю, что с учетом уже действующих тарифов на коммунальные услуги в Самаре, дальнейшее повышение должно оставаться на уровне инфляции, - прокомментировал ситуацию Дмитрий Азаров.

Напомним, ранее депутаты самарской городской думы предложили рассмотреть повышение предельного индекса тарифов на коммунальные услуги на 6,7% в 2021 году. Это не значит, что счета за коммуналку обязательно выросли бы на 6,7%, однако и никто не мог гарантировать, что такого роста не случилось бы.

Дмитрий Азаров уже дал поручение оставить рост тарифов на коммунальные услуги на уровне инфляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Власти Самары прокомментировали новость о росте тарифов ЖКХ на 6,7%

В администрации объяснили, за что придется платить больше (подробности)