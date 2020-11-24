Самара романтичная: в Загородном парке появилось «дерево любви»

Мимо такого дерева ни один романтик не пройдет. Фото: Юлия Макарова.

Прогулок в парках пока никто не отменял, поэтому сегодня свидетелями чудесного появления в Загородном парке нового деревца стали многие самарцы. Идея его «посадки» принадлежит команде Тренингового центра «Совершенство», средства на изготовление кованой конструкции – романтичным самарцам, питерцам, казанцам и жителям других городов.

Возможно, деревце станет очередной остановкой молодоженов перед поездкой в ЗАГС и уж точно местом для селфи влюбленных парочек. Инициатива по созданию арт-объекта – не единственное общественно-полезное дело команды единомышленников. Благодаря средствам, собранным неравнодушными гражданами, на улице Свободы, 109а появилась спортивная площадка, которой могут пользоваться все желающие.