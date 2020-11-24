В СУ СК назвали подробности о создании ОПГ налоговиков в Тольятти вымыслом

Региональный СУ СК выступил с опровержением информации, которая опубликована в СМИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В следственном управлении следственного комитета России по Самарской области опубликовали опровержение на материал РБК о том, что в Тольятти разбираются с мошенничеством на несколько миллиардов рублей. Под подозрением, якобы, бывшие и нынешние налоговики, которые создали ОПГ и помогали подрядчикам не платить НДС.

- Размещенная 24 ноября 2020 года в СМИ информация о подробностях расследования уголовного дела о налоговых преступлениях в Самарской области не соответствует действительности. Все опубликованные «подробности» носят вымышленный характер, - говорится в сообщении СУ СК России по Самарской области.

Следователи сообщили, что сейчас расследуют уголовное дело, связанное с превышением должностных полномочий.

- По версии следствия, в налоговую инспекцию с использованием подложной доверенности поступили налоговые декларации от одного общества с ограниченной ответственностью в электронном виде, содержащие не соответствующие действительности нулевые показатели, - уточнили в региональном СУ СК.

При этом расследуют еще 23 уголовных дела, которые возбудили после обращения руководителя налоговой Самарской области и по материалам, которые поступили из полиции. Они связаны с уклонением от уплаты налогов юридических лиц. При этом эти юрлица друг с другом не связаны.