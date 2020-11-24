Баскетболистки «Самары» разгромили «Казаночку» в матче Суперлиги-1

Волжское дерби закончилось неожиданным разгромом казанской команды. Фото: БК «Самара».

Баскетбольный клуб «Самара» разгромил «Казаночку» в матче женской Суперлиги-1. Встреча проходила в столице 63 региона и завершилась со счетом 92:46. Самыми результативными в составе хозяек стали Ксения Кунакова и Юлия Полуянова, которые набрали по 15 очков.

- Каждый из наших игроков, выходивших сегодня на площадку, выполнил установку и максимально отработал свой отрезок. «Казаночка» - хорошая крепкая команда, и что с ней случилось сегодня - не наше дело, им самим с этим разбираться. Такая крупная победа - результат неожиданный, но приятный. На данный момент это лучшая наша игра, - приводит слова главного тренера «Самары» Александра Гаршина пресс-служба клуба.

«Казаночка» - прямой конкурент «Самары». Обе волжские команды идут вслед за лидером Суперлиги клубом «Ростов-Дон-ЮФУ». Сейчас самарчанки опережают соперниц из Казани и занимают второе место в турнирной таблице.

Следующую игру «Самара» проведет 1 декабря в Видном против «Спарты энд К-2».