Чистить Самару от снега будут больше 300 машин

Снегопад будет ночью и днем 25 ноября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ночью и днем в среду, 25 ноября, ожидают снегопад. Выпадет до восьми миллиметров осадков. В связи с этим на улицы выйдут больше 300 машин, которые будут чистить город от снега, сообщает администрация Самары.

- Для безопасности пешеходов и водителей на уборку улично-дорожной сети в сутки выходит более трехсот единиц техники, из них 200 будут работать сегодня ночью и 130 днем. На борьбу со снегом привлечены 440 рабочих, - говорится в сообщении.

Кроме того, чистить город будут и сотрудники УК, ТСЖ, ЖСК.

Напомним, по данным Приволжского УГМС, в Самаре ночью с 24 на 25 ноября прогнозируют снег, местами сильный. Температура воздуха -2… 4. Днем потеплеет до 0… -2, снег продолжит идти.