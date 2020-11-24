Крымский сафари-парк, где пропали самарские медведи, снова оказался в центре скандала

В парке есть и детский сад, здесь - кажется - все мирно. Фото: Даниэлла Вознесенская

В крымском сафари-парке, где самарчанка потеряла медведей, теперь - возможно - гибнут львы. На это пожаловался житель Москвы, который сдал в парк своего питомца. Усман рассказал изданию NEWS.ru, что сдал в крымский сафари-парк львенка 1,5 лет. Он посчитал, что на природе малышу будет лучше. Но на днях Усман узнал - Алишка погиб. По словам владельца животного, за последние пару месяцев в сафари-парке было убито пять львов. Об этом мужчине сообщили волонтеры "Тайгана". Выдавать тело льва владельцу отказались, в сам сафари-парк не пустили.

Владелец сафари-парка Олег Зубков никак не прокомментировал ситуацию журналистам. Однако, как стало известно, к нему есть не одна претензия. В суд обратилась петербургская организация по защите диких животных "Велес". Они передали в парк львицу Боню: теперь, по словам истцов, директор сафари-парка говорит, что животное невозможно найти. Но волонтеры уверены: львица погибла.

Подобная история произошла и с медведями, которых самарская зоозащитница спасла от смерти и передала в "Тайган". Ангелина Гриневич забила тревогу, когда перестала получать ответы от руководства парка, а в социальных сетях увидела угрозы убить медведей, так как открыть парк именно для них якобы не позволяют крымские власти.

-- Я просто хотела узнать, все ли хорошо с нашими медведями. Но тех, кто задает подобные вопросы в комментариях в группе парка и зоопарка, блокируют. Конечно, меня это волнует. Я обращалась напрямую к владельцу парка Олегу Зубкову, но получить информации от него мне не удалось никакой, - рассказала тогда Ангелина Гриневич.

Журналисты из NEWS.ru приводят и другие вопиющие примеры не слишком бережного отношения владельца парка к животным. Сейчас зоозащитники подписали петицию и просят разобраться в этих моментах и вынести вердикт: правда ли то, что происходит в "Тайгане", достойно воплощения в реальности.