Полицейские Самары начнут готовиться к Новому году

В регионе придумывают, как встретить Новый год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские полицейские начинают готовиться к Новому году. Об этом рассказал замначальника полиции ГУ МВД России по Самарской области Юрий Дмитриев. На совещании при губернаторе Дмитрии Азарове он отметил, что сейчас все еще нет точной информации о том. как будут встречать праздники в городах и селах региона. Напомним, что решить это глава региона поручил руководителям муниципалитетов.

- При этом даже в случае отмены праздничных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции ожидается массовое посещение гражданами в новогоднюю ночь площадей, парков, скверов и иных общественных мест, - отметил Юрий Дмитриев. И подчеркнул, что впереди также Рождество - 6 и 7 января в 312 храмах пройдут богослужения.

- В ближайшее время правоохранители проведут встречи с представителями местных властей и духовенства, чтобы уточнить место и время проведения мероприятий, - уточнил Юрий Дмитриев.

Предполагается, что в дни массовых торжеств наряды полиции будут дежурить около мест массового скопления народа, появятся схемы организации подъездных путей и пешеходных маршрутов около этих территорий.

Губернатор призвал власти мцниципалитетов подумать о новогодних праздниках: чем раньше будут приняты решения, тем больше времени будет на подготовку.