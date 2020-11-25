В Самарской области приходится госпитализировать только 10% "домашних" больных

Врачи постоянно ведут наблюдение за амбулаторными больными Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области лишь 10% больных, которые лечатся амбулаторно, не выздоравливают и отправляются в стационары. Остальные 90% после приема лекарственных препаратов и наблюдения у врача излечиваются и выписываются с больничного. По последним данным амбулаторно в регионе лечатся около 16 тыс. человек.

Как отметил министр здравоохранения Армен Бенян, амбулаторное лечение уже доказало свою эффективность и именно поэтому его активно назначают, а сразу госпитализируют только пациентов с высокой степенью тяжести, а также пациентов со средней степенью тяжести заболевания и побочными "болячками".

- Из всех, кого мы лечим дома, в стационар попадает не больше 10% больных, - отметил Армен Бенян.

Также он рассказал, что сейчас для мониторинга состояния больного применяют несколько вариантов взаимодействия. Например, это телемедицина, обзвон.

- А на этой неделе мы протестировали робота, который позволяет получать минимальную информацию на основе четырех вопросов, - отметил министр.