В Самару прибыл "Черный квадрат"

Картину Малевича привезли в самарский музей. Фото: Ирина Лукьянова

Знаменитое произведение Казимира Малевича "Черный квадрат" привезли в Самару. 27 ноября в самарском областном художественном музее откроется выставка, на которой главным экспонатом будет оригинал известнейшего произведения из собрания государственного Эрмитажа.

Сам Малевич видел в нем воплощение идеи абсолютного нуля, глубочайшую тайну, подобную космосу, непостижимый образ Бога.

Интересно, что сначала свой "Черный квадрат" художник нарисовал поверх уже существовавшей супрематической композиции, которая не успела достаточно просохнуть. Около 1923 года Малевич создал новую реплику картины. А вот четвертый раз Малевич написал эту какртину в 1932 году - это произведение точно соответствует первой копии 1913.

Этот последний "Черный квадрат" остался в семье художника, в начале 1990-х картину приобрел для своей художественной коллекции «Инкомбанк», а в 2002 году ее купили для Эрмитажа.

Сейчас картина снова вернулась в Самару - для ее демонстрации Дмитрий и Мария Храмовы - разработали арт-проект «Чёрный квадрат [Аудиенция]». Картину представят в павильоне в виде треугольной призмы.