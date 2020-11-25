Дмитрий Азаров попросил дорожные службы лучше подойти к уборке снега

С утра в Самаре было много снега Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре синоптики пообещали ночной снегопад - к утру выпадет до 8 мм осадков и на дорогах может образоваться снежный накат.Сильный снег точно будет идти до утра. Днем также обещают местами осадки.

Губернатор Дмитрий Азаров также затронул эту тему в своем инстаграме. Он напомнил жителям региона об осторожности в поведении на дорогах и как водитель, и как пешеход.

- Местным властям и дорожным службам необходимо внимательнее подойти к уборке, - отметил он.

Напомним, что сегодня жители уже видели довольно сильный снегопад и из-за этого в городе водители встали в пробки. А на пр. Кирова какой-то грузовик опрокинул столб контактной сети - из-за этого встало движение троллейбусов и трамваев.