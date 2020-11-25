Владельцы 104 коттеджей на 9 Просеке в Самаре воровали воду

За ресурсы все равно придется заплатить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на 9 Просеке нашли 104 коттеджа, в которых жили люди, незаконно пользовавшиеся водой и не платившие за нее. Они без согласования сделали врезку в систему городского водоснабжения и водоотведения.

- На 9 просеке проживают люди, имеющие ярко выраженные признаки достатка: бани, бассейны, большие участки с автоматическим поливом, - можно представить, сколько воды утекло без оплаты, - расстраиваются представители СКС.

Теперь всем самовольщикам каждый месяц выставляют счета. Аза безучетное пользование водой владельцы участков в черте города уже заплатили 847 тыс. рублей. При этом счета будут выставлены на большую сумму - как если бы вода текла из трубы круглосуточно.

А тем, кого пока не нашли, представители компании советуют сдаться и обратиться за оформлением, иначе штрафы будут очень высокие.