Самарцы стали чаще покупать инвентарь для зимних видов спорта

Зимние забавы популярны в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во второй половине осени активизировались любители зимних видов спорта, которые стали чаще покупать спортинвентарь, выяснили эксперты «Авито». В целом по стране спрос вырос на 7%, а в Самаре – на 23%.

Потребители охотнее покупают инвентарь для активных видов спорта. Больше всего в Самаре по сравнению с прошлым годом спрос вырос на хоккейный инвентарь – на 33%. На 17% востребованее стали сноуборды, на 16% чаще стали покупать лыжи. Растет интерес к конькам, которые приобретают на 16% больше.

По некоторым категориям рост заметен даже несмотря на подорожание инвентаря. Так, сноуборды подорожали примерно на 6 тыс. рублей, при этом интерес к ним растет, в том числе на детские сноуборды.