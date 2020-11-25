В Самарской области будут судить мужчину, который грабил людей на улице

Полицейские поймали рецидивиста, который грабил людей на улице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области будут судить 33-летнего мужчину из поселка Суходол, который грабил местных жителей в общественных местах. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.

Мужчина вырвал сумку у женщины на остановке общественного транспорта, а затем то же самое проделал с пенсионером, который шел по обочине дороги.

Опросив пострадавших, полицейские выявили, что кражи совершал один и тот же человек. Отработав на причастность ранее судимых граждан, полицейские выявили подозреваемого – им оказался 33-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности.

Полицейские задержали мужчину. Как выяснилось, он нигде не работает, свою вину признал и частично вернул награбленное.

Теперь ему вновь предстоит ответить по уголовному преступлению, ему грозит до четырех лет лишения свободы.