В Самарской области будут судить мужчину, который грабил людей на улице

Полицейские поймали рецидивиста, который грабил людей на улице
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области будут судить 33-летнего мужчину из поселка Суходол, который грабил местных жителей в общественных местах. Об этом говорится в сообщении региональной полиции.
Мужчина вырвал сумку у женщины на остановке общественного транспорта, а затем то же самое проделал с пенсионером, который шел по обочине дороги.
Опросив пострадавших, полицейские выявили, что кражи совершал один и тот же человек. Отработав на причастность ранее судимых граждан, полицейские выявили подозреваемого – им оказался 33-летний местный житель, который уже привлекался к уголовной ответственности.
Полицейские задержали мужчину. Как выяснилось, он нигде не работает, свою вину признал и частично вернул награбленное.
Теперь ему вновь предстоит ответить по уголовному преступлению, ему грозит до четырех лет лишения свободы.