В Самарской области ожидается мокрый снег

В Самаре продолжается снегопад Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшие дни в Самарской области продолжится небольшой снегопад. Об этом сообщают в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, в середине недели ожидается мокрый снег при температуре воздуха, близкой к климатической норме. В дневное время синоптики прогнозируют от -1 до -6, ночью ожидается до -8 по области, местами по области похолодает до -13.

Такие условия будут способствовать образованию льда на дорогах. Ранее в регионе был объявлен желтый уровень опасности из-за ухудшения метеорологических условий. Губернатор Дмитрий Азаров рекомендовал коммунальным службам внимательнее подойти к уборке снега.