Минтранс объяснил неработающие табло на остановках в Самаре

Горожан возмущают неработающие табло

Уже несколько месяцев в Самаре табло прибытия транспорта на остановках служат только для декоративных целей. Расписание автобусов и троллейбусов они не показывают, впрочем, как и ничего другого. Жителей это возмущает: офлайновый аналог "Прибывалки" очень пригодился бы. Но в министерстве транспорта эту несправедливость объяснили совсем просто:

- Сейчас мы передаем эти табло в собственность городу, после того, как их примут на баланс, их можно будет включать, - рассказали в ведомстве.

Впрочем, непонятно, почему передача так затянулась. Сейчас же табло просто собирают пыль и выглядят удручающе. Напомним, что ставили их в Самаре перед Чемпионатом мира 2018 и тогда расписание транспорта они показывали успешно.