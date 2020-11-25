Самарская область получит еще больше федеральных средств на важные проекты

Самарская область получит более 54 млрд рублей из федерального бюджета. Эта сума выросла на 12,3 млрд рублей благодаря совместной работе Комитета Госдумы по бюджету с Правительством.

- Эти трансферты в размере более 54 млрд рублей позволят в следующем году профинансировать в полном объеме многие важные направления социальной поддержки граждан и развития экономики региона. Эта сумма уже распределена на дотации, субсидии, субвенции области примерно по 130 направлениям, - отметил первый заместитель председателя бюджетного комитета Госдумы, депутат от Самарской области Леонид Симановский.

Среди направлений, на поддержку которых пойдут деньги, и проекты в сфере социальной политики, культуры и развития спорта, здравоохранения и образования. Поддержаны и обе просьбы Самарской области - о выделении дополнительных средств на Дворец Спорта в Самаре и реконструкцию набережной в Тольятти.

Также деньги из федерального бюджета пойдут на мордернизацию первичного звена здравоохранения, ежемесячные выплаты учителям за классное руководство, выплаты на детей от 3 до 7 лет, а также при рождении третьего и последующих детей, развитие сельского хозяйства.