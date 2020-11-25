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Происшествия

В Самарской области водитель серьезно пострадал, опрокинувшись на «ГАЗели» в кювет

Мужчина получил различные травмы и был госпитализирован в больницу
Наталья АРТЯКОВА
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Автомобиль превратился в груду металлолома Фото: ГУ МВД по Самарской области

Автомобиль превратился в груду металлолома Фото: ГУ МВД по Самарской области

24 ноября 2020 года, на автодороге «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» произошло серьезное ДТП. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области, водитель 1971 года рождения на автомобиле «ГАЗель» двигался со стороны Чапаевска в Самару, не справился с управлением на заснеженной трассе и съехал в кювет.

- В результате аварии автомобиль получил серьезные повреждения, а водителю потребовалась срочная госпитализация, - сообщили в МВД.

Полицейские сообщили, что в момент аварии водитель находился в трезвом состоянии. По факту происшествия ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ДТП