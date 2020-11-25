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Так много еще не было! В Самарской области коронавирус одолел 240 человек и убил семерых

Появилась новая статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 25 ноября 2020 года
Ольга АФАНАСЬЕВАОльга АФАНАСЬЕВА
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Выявлять больных стали еще больше

Выявлять больных стали еще больше

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 25 ноября 2020 года. Заболели за сутки 240 человек - это абсолютный рекорд осени. Число заболевших увеличивается планомерно и ежедневно. Всего в регионе 21 115 подтвержденный случай коронавируса с начала пандемии.

Выздоровели 18978 человек, из них за последние сутки 183 человека поправились и были выписаны с амбулаторного и стационарного лечения.

Печальна статистика и по смертям. За сутки скончались семь человек, об их судьбе немного подробнее расскажут в оперативном штабе региона чуть позже. Всего с начала пандемии умерли 396 человек.