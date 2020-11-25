Выявлять больных стали еще больше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 25 ноября 2020 года. Заболели за сутки 240 человек - это абсолютный рекорд осени. Число заболевших увеличивается планомерно и ежедневно. Всего в регионе 21 115 подтвержденный случай коронавируса с начала пандемии.

Выздоровели 18978 человек, из них за последние сутки 183 человека поправились и были выписаны с амбулаторного и стационарного лечения.

Печальна статистика и по смертям. За сутки скончались семь человек, об их судьбе немного подробнее расскажут в оперативном штабе региона чуть позже. Всего с начала пандемии умерли 396 человек.