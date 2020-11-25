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Происшествия

Появилось видео спасения водителя КАМАЗа, который сегодня утром встал «свечкой» на Волжском шоссе

Пожарные использовали лестницу, чтобы вытащить водителя из кабины грузовика
Наталья АРТЯКОВА
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Водитель самосвала оказался в крайне затруднительном положении Фото:vk.com/dtp_163

Водитель самосвала оказался в крайне затруднительном положении Фото:vk.com/dtp_163

Сегодня, 25 ноября, около половины восьмого утра, на Волжском шоссе произошло ДТП с участием КАМАЗа. Как стало известно от сотрудников внутренних дел, кузов самосвала пришел в движение по пути следования и «зацепил» металлическую опору над трассой, и грузовик встал на дыбы. Все произошло на Волжском шоссе, на повороте в госпиталь «ИДК Мать и Дитя».

- Чтобы эвакуировать водителя из кабины, пожарные использовали автолестницу. На месте происшествия были задействованы 2 единицы пожарной спецтехники и 8 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

К счастью, обошлось без пострадавших. Водитель КАМАЗа отказался от помощи медиков. По последним данным, на месте происшествия работает спецтехника, чтобы опустить на землю «застрявший» грузовик.

ДТП