Самарские полицейские поймали вора в медицинской маске, который ограбил офис микрозаймов

Ориентировка на грабителя была размещена в социальных сетях Фото: ГУ МВД по Самарской области

13 ноября 2020 года в Самаре был ограблен офис микрофинансовой организации, который находится на улице Победы. В дежурную часть около 8 часов вечера поступило сообщение о нападении.

- Как выяснилось, в офис зашел мужчина в медицинской маске. Угрожая сотруднику офиса предметом, похожим на пистолет, злоумышленник похитил из кассы более 2,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейским поступила информация, что к преступлению может быть причастен безработный молодой человек 1995 года рождения. Подозреваемый был задержан, а входе допроса он признался в содеянном.

- По словам молодого человека, он пошел на преступление из-за тяжелого финансового положения в семье. Часть похищенных денег полицейские изъяли во время обыска, - рассказали в МВД.

Следственный комитет по Самарской области возбудили уголовное дело в отношении жителя Самары, который совершил разбойное нападение на микрофинансовую организацию. Сейчас молодой человек находится под стражей.