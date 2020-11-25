В Самаре временно ограничат движение по улице Ново-Вокзальной

Проезд по Ново-вокзальной от Фадеева до Московского шоссе будет временно закрыт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Администрация Самары предупреждает об ограничении движения на участке по улице Ново-Вокзальная (от улицы Фадеева до Московского шоссе) по направлению к Московскому шоссе.

- В Связи с проведением работ на теплотрассе на улице Ново-Вокзальная, 217, временно будет ограничено движение с 10 утра 26 ноября до 6 утра 30 ноября 2020 года. Просьба отнестись с пониманием и планировать заранее свой маршрут, - сообщили в администрации.

В связи с временными ограничениями, в указанный период движение автобусных маршрутов № 55, 96, 205, 272, 295 будет также изменено.

Автобус №55 (по направлению к остановочному пункту «9-й микрорайон») будет следовать по Ново-Вокзальной — Фадеева — 22 Партсъезда.

Автобусы № 96, 205, 272, 295 (по направлению к Московскому шоссе) будут следовать по ул. Ново-Вокзальной - ул. Фадеева - ул. XXII Партсъезда – Московскому шоссе и далее по своим обычным маршрутам.

В обратном направлении движение общественного транспорта будет осуществляться по обычной схеме. Маршруты следования трамваев не изменятся.