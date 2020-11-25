Женский бизнес, полный красоты, здоровья и спорта

Мастер-класс «Женщины в бизнесе: путь к успеху»

В чем особенности бизнеса, созданного женщиной, и существуют ли они на самом деле? Как находить баланс между семьей, личной жизнью и своим проектом? Может ли женщина быть эффективным руководителем и как не выгорать на работе? Как научиться зарабатывать на своем хобби и создавать совместный семейный бизнес? Ответы на эти и десятки других вопросов смогут получить участники мастер-класса «Женщины в бизнесе: путь к успеху», который состоится 26 ноября, в 18.00

Спикерами на мастер-классе выступят:

Алина Шпак – мировой тренер по дыхательным гимнастикам и энергетическим практикам. Автор бестселлера «Ешь, Пей, Дыши, Худей», основатель проекта ilovebodyflex и автор собственных методик похудения поделится своими секретами и расскажет о том «Как превратить хобби в бизнес и стать королевой».

Надежда Космирова – предприниматель, сооснователь семейной клиники «КОСМА»

Семейный бизнес: как сохранить брак и добиться успеха?

- Семейный бизнес вне конкуренции

- Обязанности и обязательства. Эффективность совместных действий

- Бизнес — основа семейного благополучия или разрушительный фактор. — Свекровь и теща — союзники или противники?

- Контакты без конфликтов

Татьяна Рассохина — Коуч Международного Эриксоновского Университета, основатель торгового дома «Элегант», туристической компании «Арт-Трэвел», эксперт по созданию личного бренда, президент бизнес-клуба «Лига успеха»

- Как развивать бизнес в кризис

- Есть ли отличие женского и мужского бизнеса

Участники мероприятия узнают:

- как быть в ресурсе и гармонии в бизнесе и личной жизни

- как построить эффективную систему управления и не потерять интерес к своему делу

- как зарабатывать на своем хобби и быть № 1

Участие в мероприятии бесплатное! Необходима регистрация по ссылке https://mybiz63.timepad.ru/event/1486609/

Мастер-класс проводится по заказу и за счёт средств Минэкономразвития Самарской области в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы».

Всё о мерах государственной поддержки предпринимателей в Самарском регионе — на едином сайте mybiz63.ru и в социальных сетях:

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