В Самаре проходит конкурс молодых музыкантов имени Дмитрия Кобалевского

Конкурс проходит на платформе Zoom. Фото: предоставлено Медиафонд ГБУК АСТ

С 26 октября по 2 декабря 2020 года в Самаре в заочном формате проходит XXVII Международный конкурс молодых музыкантов имени Дмитрия Кабалевского. Заявки на участие подали 113 молодых музыкантов из Германии, Республики Беларусь, России (Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Архангельская, Нижегородская, Оренбургская, Самарская, Саратовская области, Москва и Санкт-Петербург) в шести номинациях. Кстати, в этом году появилась новая номинация «Виолончель».

Конкурсные выступления оценивает профессиональное жюри, состоящее из известных деятелей музыкального искусства – именитых профессоров, народных, заслуженных артистов России, заслуженных работников культуры Российской Федерации.

Конкурсные выступления оценивает профессиональное жюри. Фото: предоставлено Медиафонд ГБУК АСТ

Конкурсные туры идут дистанционно на платформе Zoom. Итоги будут подведены 2 декабря 2020 года. А 22 декабря на Малой сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдет торжественная церемония награждения лауреатов Конкурса.