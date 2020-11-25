Все больше заболевших в небольших районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В оперативном штабе по Самарской области рассказали, где и как заболели коронавирусом еще 240 человек в Самарской области 25 ноября 2020 года. Статистика довольно ожидаемая. Больше всего заболевших в Самаре - 66 человек. Еще 26 зараженных нашли в Тольятти, а 22 - в Сызрани. В этом городе это самый большой показатель за последнее время. Всего же с начала пандемии здесь заболели около 1200 человек.

Также не самые лучшие показатели в Новокуйбышевске - 17 больных и Большеглушицком районе - 11 больных за сутки. В небольшом городе-спутнике Самары уже почти 800 зараженных с начала пандемии и довольно высокие цифры выявляемости в последние дни.

Отрадный и Кинель-Черкасский район также продолжают показывать высокие темпы заболеваемости: здесь заболели за сутки по 8 человек, в Кинель-Черкасском районе 399 заболевших, это довольно большая цифра для небольшого района в 44 тыс человек.

Еще 8 заболевших в Похвистневском районе, 7 в Елховском и по шесть в Октябрьске, Жигулевске, Безенчукском, Пестравском и Приволжском районах.

Среди заболевших подавляющее большинство - те, кто уже лечились от ОРВИ и пневмонии, просто у них подтвердился диагноз.

Среди бессимптомных нашли 25 носителей коронавируса при профосмотрах. Контактных же коронавирусных всего восемь человек.

Напомним, что с начала пандемии в регионе заболели 21 115 человек,умерли 396 человек, в том числе семь - за последние сутки.