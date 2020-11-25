На "Тольяттикаучкук" досрочно завершили ремонт на площадках по выпуску мономеров и каучуков

Благодаря сокращению сроков ремонта удалось нарастить производство

На предприятии "Тольяттикаучук" досрочно завершили плановой ремонт на площадках по выпуску мономеров и каучуков.

Специалисты провели необходимые работы по замене теплообменников, отремонтировали насосы, реконструировали основной трубопровод перегретого пара.

На разных площадках провели работы, направленные на повышение эффективности управления, повышение надежности оборудования и улучшение микроклимата в производственных помещениях, а также снижение затрат.

Как рассказал главный инженер предприятия Павел Кубряков, для ремонта привлекались 12 подрядных организаций с общим количеством персонала в 550 человек, задействовалось 20 единиц техники. "Все работы в рамках планового остановочного ремонта выполнены на высоком уровне", - сказал Кубряков.

Как отметили на предприятии, за счет сокращения сроков ремонта удалось нарастить объем выпуска продукции.