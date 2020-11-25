Жителей Самары приглашают на онлайн-экскурсию по железнодорожному музею

В Самаре пройдет виртуальная экскурсия по уникальному музею

Жителей Самары приглашают на экскурсию по Поволжскому музею железнодорожной техники. Она состоится 26 ноября в 13.00 на YouTube канале СамГУПС. Пройдет виртуальное путешествие по музею в прямом эфире.

- Сегодня, когда школьники, студенты и многие другие находятся на самоизоляции, Поволжский музей железнодорожной техники впервые откроет свои двери для посетителей в онлайн формате, - рассказали представители университета.

Такая виртуальная экскурсия позволит попасть в музей, который сейчас на неопределенный срок закрыт на карантин. При это экскурсия будет интерактивной: зрители смогут и отправлять, и получать вопросы в режиме нон-стоп. Мероприятие приучроено к 10-летнему юбилею уникального музея, экспозиция которого занимает более 1,5 га под открытым небом.