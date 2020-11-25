«Все на лыжню!»: в Самаре полным ходом идет подготовка лыжных трасс

Спортбаза "Чайка" готовиться встречать первых спортсменов в этом сезоне Фото: twitter.com/lb_chaika163

Со вчерашнего дня, 24 ноября 2020 года, в спортивном центре «Чайка» (пос. Управленческий) началась подготовка лыжни к предстоящему зимнему сезону.

- Сотрудники спортивной базы «Чайка» на буранах начали готовить лыжную трассу к новому сезону. Ждем всех любителей и профессионалов активного отдыха на нашей базе, - сообщили представители базы «Чайка».

Также сотрудники спортбазы в поселке Управленческий напомнили посетителям о некоторых ограничениях, введенных в связи с эпидемиологической ситуацией в Самарской области. Кроме обязательного соблюдения масочного режима и социальной дистанции, на входе будет обязательным измерение температуры бесконтактным термометром. В самом здании может находиться ограниченное число посетителей — не более 38 человек с столовой, а также не более 44 человек в холле учреждения.